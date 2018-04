Mineirinho vence com folga no primeiro dia do Circuito Mundial de surfe no Rio

RIO - O mar estava novamente agitado na manhã desta quinta-feira. Mesmo assim, o Circuito Mundial masculino de surfe no Rio de Janeiro começou com belas atuações de seus participantes. Veterano, o brasileiro Adriano Souza, o Mineirinho, liderou a sua bateria, deixando para trás os australianos Matt Wilkinson e Yadin Nicol.

Mineirinho surfou oito ondas, alcançando 12,07, nota que o deixou com bastante folga na frente de Nicol (7,56) e Wilkinson (1,83). O bom desempenho nas ondas do Postinho, na Barra da Tijuca, garantiu a classificação do paulista para a terceira fase do torneio.

Sem perder o foco, Mineirinho quer manter o mesmo ritmo de Bells, quando superou o favorito Kelly Slater e venceu a principal etapa do Circuito. "Sei que tem muitos atletas de ponta no Rio. Vou olhar bateria por bateria, superar as minhas dificuldades e tentar manter o bom momento", disse o atleta ao Estado.

Gabriel Medina também se classificou em primeiro na sua bateria (18,00), seguido de Damien Hobgood (EUA) e Dusty Payne (HAV). Como o esperado, Kelly Slater também voou nas ondas do Rio, liderando sua bateria com nota 16,30.

Confira os resultados das baterias:

1.º bateria: Patrick Gudauskas (EUA) 11,50; Josh Kerr (AUS) 10,27; e Alejo Muniz (BRA) 1,40 2.° bateria: Adriano de Souza (BRA) 12,07; Yadin Nicol (AUS) 7,56; e Matt Wilkinson (AUS) 1,83 3.º bateria: Sebastian Zietz (HAV) 15,66; Ricardo dos Santos (BRA) 8,93; e Taj Burrow (AUS) 8,67 4.º bateria: Mick Fanning (AUS) 13,20; Filipe Toledo (BRA) 8,27; e Jack Freestone (AUS) 7,96

Messias Félix (BRA) 8,93; e Miguel Pupo (BRA) 2,47 5.º bateria: Joel Parkinson (AUS) 13,34;(BRA) 8,93; e(BRA) 2,47 6.º bateria: Kelly Slater (EUA) 16,30, Kieren Perrow (AUS) 4,63; e Gustavo Fernandes 4,23 (BRA) 7.º bateria: Glenn Hall (IRL) 15,00; Travis Logie (ZAF) 10,00; e Julian Wilson (AUS) 1,46 8.º bateria: Gabriel Medina (BRA) 18,00; Dusty Payne (HAV) 7,26; e Damien Hobgood (EUA) 4,04

Raoni Monteiro (BRA) 9,74; e Jeremy Flores (FRA) 9,37 9.º bateria: Nat Young (EUA) 11,46;(BRA) 9,74; e Jeremy Flores (FRA) 9,37