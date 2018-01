Ministério não planeja, acusa Paula A passagem de Maria Paula Gonçalves - a Paula, do basquete - pelo Ministério dos Esportes não durou seis meses. Hoje, em São Paulo, falou sobre sua saída, antecipando uma entrevista que estava marcada para segunda-feira, para evitar "que as fofocas dos corredores parassem nos jornais", atribuídas a ela. "Eu sentia que estava de enfeite", resumiu Paula. Disse que sua função, como secretária de Esportes de Alto Rendimento, estava reduzida a tarefas diárias, que não era ouvida e no Ministério não há planejamento. Usou o termo frustração, com os olhos marejados de lágrimas (enxugou o rosto rapidamente), para definir sua passagem por Brasília, fez críticas ao ministro Agnelo Queiróz e a influência que o Comitê Olímpico Brasileiro tem sobre os atos do ministro. Paula disse que deixou o Ministério sem saber qual era o orçamento de sua Secretaria. E sem dar a contribuição que desejava. A única contribuição que deixou foi um "esboço de um projeto de incentivo fiscal" que nem mostrou ao ministro. "No início fazíamos algumas reuniões, mas depois não fizemos mais." Culpou o ministro Agnelo Queiróz "por não olhar para dentro da pasta". Afirmou que sentia "angústia" porque o trabalho não andava. Preferiu não culpar o secretário Executivo, Gil Castelo Branco, que também deixou o Ministério, pela falta de entrosamento interno e de planejamento dizendo que "cabe ao chefe cuidar da casa". Paula assumiu o cargo em 12 de maio. "Nem seis meses depois, abandona o barco... As pessoas podem pensar isso, mas eu estava nesse dilema há dois meses. Pensava: ?o que eu estou fazendo aqui?? Paula disse que sua decisão de sair ocorreu no dia em que ligou para o COB para marcar uma reunião técnica para discutir Jogos da Juventude. "Passamos três meses planejando os Jogos. E, no dia em que eu ligo para o COB fico sabendo que os Jogos seriam diferentes do que a Secretaria havia definido? Vi que não ia ter chance de trabalhar. Que a referência que eu tinha da Nádia (Campeão, secretária de Esportes da Prefeitura de São Paulo) não valia para o Ministério." Paula também ficou aborrecida por não ter sido incluída na Comissão que discutia a regulamentação da Lei Piva, que destina 2% do prêmio das loterias para o esporte. "Não é esporte de alto rendimento?" Ressaltou que não é contra destinar dinheiro para o esporte de alto nível, mas acha que alguns esportes, os que não têm patrocínio, deveriam ser mais ajudados que outros que não têm, assim como as confederações que investem em base.