Ministério Público instaura inquérito e recomenda a suspensão do UFC Brasil

SÃO PAULO - A Promotoria de Justiça de São Paulo recomendou nesta quarta-feira a suspensão do UFC Brasil 2013 e instaurou inquérito civil para apurar possíveis irregularidades e prejuízo aos cofres públicos na realização do evento patrocinado pela Prefeitura, que está marcado para este final de semana, no Ibirapuera.

O motivo para a instauração do inquérito é que o valor destinado supera em mais de 70% a verba para um único evento da Secretaria Municipal dos Esportes, Lazer e Recreação para 2013. Segundo o Ministério Público, foram destinados R$ 2,5 milhões ao UFC Brasil 2013.

De acordo com o Promotor de Justiça Valter Foleto Santin, que instaurou o inquérito, o patrocínio do UFC Brasil 2013 pela Prefeitura é um “gasto desnecessário, abusivo e excessivo de recursos públicos em atividade não olímpica”. O evento foi contratado no ano passado, ainda na gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab.

Ainda segundo Santin, “não há indicações de interesse público devidamente justificado no patrocínio de luta conhecida por MMA (Artes Marciais Mistas), sem status olímpico, em detrimento de outros esportes de contato (Boxe, Judô, Taekwondo, Luta Livre e Luta Greco-Romana, além de Esgrima) e de modalidades olímpicas tradicionais (Atletismo, Ginástica, Natação e outras), num total de 28 modalidades, com a inclusão de Golfe e Rugby nos Jogos Olímpicos Rio 2016, em priorização indevida de atividade não olímpica”.

O MP pede que o atual prefeito e o secretário de esportes forneçam, em 10 dias, informações sobre a situação legal do patrocínio. Também pede que o ex-prefeito Gilberto Kassab e o ex-secretário de esportes e a empresa contratada, a IMX Esporte e Entretenimento, prestem informações sobre o evento.