Ministério Público pede prisão de Zequinha O Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul solicitou à Justiça a prisão do ex-atleta Zequinha Barbosa. Segundo denúncia encaminhada pela Promotoria de Justiça da Infância e Adolescência ao Fórum de Campo Grande, o vice-campeão mundial dos 800 metros está enquadrado no artigo 213 do Código Penal (estupro), combinado com o artigo 224, que diz: "Presume-se a violência, se a vítima não é maior de 14 anos". A menina em questão tem 13 anos de idade. Os vereadores Robson Martins (PSDB) e César Disney (PT), ambos de Campo Grande, são acusados pelo mesmo crime. O nome deles não foi incluído neste pedido de prisão porque os dois chegaram a ser detidos anteriormente mas, por decisão judicial, conseguiram liberdade provisória. O assessor de Zequinha, Luís Otávio da Assunção, e mais três proprietários de motéis de Campo Grande, cujos nomes não foram revelados, também tiveram a prisão pedida pelo Ministério Público. Luís Otávio, por produção de material pornográfico com fotos de adolescentes, e os empresários, por facilitar a exploração sexual de menores. O caso está sendo analisado pelo juiz da 2ª Vara Criminal, Luiz Carlos de Souza Ataíde. A denúncia da promotoria foi feita na terça-feira desta semana, mas só foi divulgada nesta quinta-feira, através da assessoria de imprensa do Ministério Público. Acusados por 3 adolescentes em agosto passado, os sete envolvidos já haviam sido oficialmente denunciados duas vezes. A primeira na Delegacia de Menores, onde foram indiciados, e a outra durante audiência pública na Assembléia Legislativa sobre violência contra menores, ocorrida no começo deste mês. No último dia 22, Zequinha não foi a Brasília para prestar depoimento sobre as acusações, perante a CPI Mista do Congresso Nacional que investiga redes de exploração sexual infantil no País. O seu advogado, Abadio Rezende, culpou a alteração na data da audiência para a ausência do ex-atleta. Em seu depoimento à CPI, Luís Otávio confirmou que ele e Zequinha mantiveram relações sexuais com três adolescentes em julho deste ano, em Campo Grande, mas que não sabiam que elas eram menores de idade.