Ministra-chefe Dilma Rousseff visita obras do Maracanã Em uma visita marcada por evidências de atrasos nas obras dos Jogos Pan-Americanos do Rio - no ginásio do Maracanãzinho, de paredes nuas -, a ministra Dilma Rousseff, da Casa Civil ,disse que ?a parte do Governo Federal está bastante adiantada?. Segundo ela, o limite de gastos da União com os Jogos está perto do fim. Mas iniciou os entendimentos para um possível (mais um) ?reforço de caixa?, durante o almoço com o governador do Rio, Sérgio Cabral Filho, e outros dirigentes envolvidos como o presidente do Comitê Organizador (CO-RIO), Carlos Arthur Nuzman, no Palácio Laranjeiras. ?Viemos liberando recursos sistematicamente?, disse Dilma. ?A previsão inicial era a de que colocaríamos R$ 112 milhões e o nosso orçamento, agora concluído, fecha em R$ 1,5 bilhão?, acrescentou.