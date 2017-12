Ministra diz que polêmica do logo do Jogos permanecerá

A ministra da Cultura e Esportes britânica, Tessa Jowell, confirmou nesta terça-feira na capital inglesa a validade do polêmico logotipo para os Jogos Olímpicos de Londres 2012, informou a imprensa britânica. No primeiro dia de inspeção do projeto olímpico, Jowell reconheceu que o logotipo causou "uma tempestade", mas disse que se trata de uma imagem "adaptável", que pode ser usada em "uma grande variedade de contextos". "Se é possível dizer uma coisa deste logo é que fez com que as pessoas falem", afirmou. "Fez com que falassem dos Jogos, do que gostam e o que não gostam". "Este será o logo dos Jogos Olímpicos", sentenciou.