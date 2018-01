Ministro acompanha tentativa de recorde O Ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz (PC do B), estará em Campinas na manhã desta sexta-feira acompanhando a tentativa de quebra do recorde brasileiro e sul-americano em salto de pára-quedismo. Ao todo, 64 saltadores estarão no Aeroporto dos Amarais. Pela agenda divulgada pela sua assessoria, o ministro chega à cidade e às 7 horas participa de um café da manhã com a imprensa. Após a tentativa de quebra de recorde, Agnelo Queiroz se reúne em um almoço com políticos, autoridades e entidades esportivas para discutir questões públicas de incentivo ao esporte para a região. Em seis meses trabalhando com o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), Agnelo conseguiu votar os projetos pendentes no Congresso Nacional. Além de tentar aprovar a Medida Provisória nº 79, também conhecida como "Lei de moralização do esporte".