Ministro alerta para disputa Rio x SP O ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, alertou nesta quarta-feira que a briga entre São Paulo e Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos de 2012 não beneficia o Brasil. Para ele, a candidatura brasileira enfraquecerá se houver disputa. O ministro manifestou esta preocupação durante encontro com o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, e os secretários municipais de esporte do Rio de Janeiro, Ruy Cezar, e de São Paulo, Nádia Campeão. São Paulo e Rio postulam a indicação do COB para participar com cidades candidatas de outros países da disputa para sediar a Olimpíada de 2012. Elas terão até 15 de abril para apresentar projetos explicando a candidatura e a vencedora será conhecida em junho. Os secretários e o presidente do COB discutiram com o ministro o tipo de apoio que o governo federal pode oferecer à cidade que for escolhida para representar o Brasil. Segundo a assessoria do ministério do Esporte, Nuzman disse que Agnelo Queiroz conversaria com todos os setores para "somar esforços e garantir que o Brasil tenha condições de competir com os outros candidatos" que desejam sediar os Jogos de 2012. O secretário do Rio comentou que o ministro considerou a visita como um trabalho conjunto dos secretários e do COB "em prol da vitória brasileira e não como uma disputa entre duas cidades".