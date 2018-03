Ministro anuncia construção de Centros Entusiasmado com o desempenho da equipe brasileira na Copa do Mundo e Ginástica, neste final de semana, no Rio de Janeiro, o ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, prometeu iniciar ainda este semestre a construção de cinco centros de treinamento. De acordo com ele, os centros serão distribuídos pelas cinco regiões do Brasil. Já os equipamentos da competição carioca estão sem destino. A equipe do Brasil conquistou oito medalhas na etapa do Rio - quatro delas de ouro.