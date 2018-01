Ministro anuncia lei de incentivo ao esporte O ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz, anunciou, nesta quinta-feira à noite, que vai propor uma lei de incentivo fiscal ao esporte amador para o Congresso Nacional. Segundo ele, a lei poderá ser sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo semestre. ?Este é um projeto que faz parte do nosso programa?, afirmou Queiroz ao canal SporTV. O ministro esteve em Uberlândia assistindo ao jogo entre Uberlândia e Ribeirão Preto, o terceiro da decisão do Nacional de Basquete.