Ministro defende a demolição de estádios velhos

O ministro dos Esportes, Orlando Silva, mostrou-se ontem favorável à demolição de grande parte dos estádios brasileiros, para a construção de arenas mais modernas, que realmente tenham condições de receber jogos da Copa do Mundo de 2014. Ele entende que não é mais possível manter as atuais praças só por conta de tradição, história ou questões afetivas. ''''Aqui no Brasil, as pessoas se deixam levar pela emoção'''''''', disse o ministro, na abertura do 4º Fórum Internacional de Futebol (Footecon), no Rio. ''''Estádios como o Maracanã e a Fonte Nova, por exemplo, geram questões afetivas, passionais. Precisamos pensar o assunto de forma mais racional, pragmática e metódica.'''' Silva frisou que não prega a destruição do Maracanã, por se tratar de um problema do governo estadual, mas acha que o assunto deve ser analisado friamente. Para ele, a construção desde o início, em muitos casos, é mais barata e tem uma relação custo/benefício melhor do que reformas severas. Citou o exemplo Wembley, que foi demolido para dar lugar a arena mais moderna. ''''Não pode haver dogmas no que se refere a esse ponto''''. Silva defendeu também que os estádios de futebol devem ser privatizados. ''''Não cabe ao poder público gerir estádios.'''' Ele comentou ainda a respeito da participação efetiva da União no planejamento do Mundial e afirmou que haverá profundo intercâmbio com o comitê organizador da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Segundo Silva, o governo federal irá investir na ampliação da malha ferroviária ao redor dos locais de competição, acrescentando que para o Rio de Janeiro existe o projeto da criação de um veículo leve sobre rodas. O ministro falou também sobre o êxodo de jogadores ainda garotos para o exterior e maneiras de proteger o investimento dos clubes formadores. ''''Esta é uma questão crucial para o presidente Lula. A partir da semana que vem iremos discutir diligentemente um projeto de lei que assegure os direitos dos clubes e coíba a ação dos empresários sobre garotos de 12, 13 anos''''.