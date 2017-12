Ministro determina pagamento à Wada O ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz, determinou nesta sexta-feira o pagamento, até quarta-feira, de US$ 121 mil à Agência Mundial Antidoping (Wada) para evitar problemas com a candidatura do Rio aos Jogos de 2012. Segundo a assessoria do ministro, o Brasil tinha até o fim do ano para quitar essa parcela e pretendia fazer o pagamento até o próximo dia 15. Mas o governo decidiu antecipar a contribuição diante das exigências mais duras que o Comitê Olímpico Internacional (COI) passou a fazer aos países candidatos a organizar os Jogos. Os assessores de Agnelo disseram que o Rio continua "candidatíssimo" e que o pagamento resolve qualquer problema.