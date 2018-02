Ministro diz que seleção albanesa se vendeu A Uefa desmentiu ontem, na Suíça, que algum jogo das Eliminatórias da Eurocopa de 2008 faça parte do pacote de 15 partidas que estão sob investigação por possível manipulação de resultados. No entanto, na Albânia, o primeiro-ministro do país, Sali Berisha, pediu o fim da seleção albanesa de futebol por acreditar que ela está controlada pela máfia, que teria manipulado os resultados dos dois últimos jogos das Eliminatórias à Eurocopa do próximo ano. Berisha fez a acusação em pronunciamento na TV pública albanesa. Ele chamou os jogadores de mafiosos e os acusou de estarem comprados nas goleadas para Bielorussia e Romênia, por 4 a 2 e 6 a 1, respectivamente, nas últimas rodadas do Grupo G. "Vendo os dois últimos fracassos, a melhor solução é a dissolução da seleção. A Albânia pode até ser expulsa da Uefa e da própria Fifa. É melhor não termos uma seleção", afirmou. No sábado, o presidente da Uefa, Michel Platini, confirmara que a entidade estava investigando um possível acerto de 15 resultados feito por máfias asiáticas de apostadores. A informação de Platini parecia confirmar reportagem da revista alemã Der Spiegel, segundo a qual, dos 15 jogos investigados, 11 estariam ligados à Copa da Uefa; três, à Copa dos Campeões; e um, à Eurocopa.