Ministro do Esporte defende criação de liga de futebol feminino

O ministro do Esporte, George Hilton, recebeu nesta quarta-feira a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menicucci. Entre as pautas da reunião, estava a criação de uma liga nacional de futebol feminino para ajudar no desenvolvimento da modalidade.

"A ideia é criar uma liga específica, com a ajuda de vários entes, para que tenhamos uma competição profissional todos os anos. Mas tem que ser de estrutura menor, e temos que continuar com o apoio da Caixa Econômica, que é a atual parceria da modalidade. Avançamos muito na discussão da proposta e precisamos do seu apoio, ministra Eleonora, para ajudar a viabilizar", disse.

No encontro também foi discutido o rumo das obras do Centro de Excelência de futebol feminino, que está em fase de construção em Foz do Iguaçu, no Paraná, e será a casa do futebol feminino brasileiro. Ambos os lados também manifestarão preocupação com o processo de profissionalização das atletas, além da atenção às atletas paralímpicas.

"Queremos dar continuidade ao trabalho que está sendo feito em parceria com o Ministério do Esporte. É extremamente importante a pauta das mulheres no esporte. Elas têm um protagonismo muito grande, mas não contam com um reconhecimento merecido", comentou Eleonora Menicucci.

Além de dos ministros, participaram do encontro o secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, Rogerio Hamam, o secretário executivo do Ministério do Esporte, Ricardo Leyser, e a secretária de Esportes do Distrito Federal, a ex-jogadora de vôlei Leila.