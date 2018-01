Ministro dos Esportes revela planos Um médico, torcedor do Gama e do Botafogo-RJ, que gosta de futebol, tênis, vôlei e xadrez. Uma pessoa que alimenta o projeto audacioso de ter, ao fim de seu mandato, milhões de jovens praticando esportes. Este é o novo o ministro dos Esportes do governo Luiz Inácio Lula da Silva, o deputado federal Agnelo Queiroz (PC do B-DF). Alinhado com os princípios da gestão petista que assume dia 1º, o futuro ministro pretende fazer do esporte um meio de inclusão social, mas não é só isso. Queiroz também quer ver o setor recebendo mais apoio financeiro, revelando talentos e sendo administrado com transparência. Agência Estado - Talvez uma das maiores curiosidades a respeito do senhor é sobre sua formação de médico e não de atleta ou dirigente ligado a algum esporte. Como começou sua ligação com a área esportiva? Queiroz - Sou médico e como médico a nossa função é tratar do desenvolvimento humano, da saúde, da qualidade de vida, então o esporte está sempre entre os objetivos fundamentais, como instrumento. Agora, esta vinculação vem do gosto. Sou desportista, e também um aficionado pelo esporte, acompanho, gosto e tenho uma compreensão política. Por isso meu trabalho é mais como político mesmo, porque o esporte é um grande instrumento de desenvolvimento humano, tanto do ponto de vista físico como intelectual. E nenhum país que hoje é potência econômica conseguiu isso sem ser uma potência esportiva, sem investir no desenvolvimento humano do seu povo. E sendo um parlamentar com este grau de compreensão, estou há oito anos na Comissão de Esportes, Cultura e Educação, sou da subcomissão do esporte. Venho tratando deste tema no Congresso há muito tempo e sou autor de leis como a questão do incentivo ao esporte destinando 2% das loterias para o esporte olímpico e paraolímpico, a lei junto com o senador Piva. Essa lei Agnelo-Piva é a aprovação de dois projetos no congresso, o qual o meu, inclusive, antecede. Agência Estado - Falando um pouco dessa história, o fato de seu projeto ter sido anterior ao do senador Pedro Piva, que acabou sendo o aprovado, o aborrece? Queiroz - Eu tomei a iniciativa primeiro. Mas não acho que isso seja questão porque o meu compromisso com o esporte é um compromisso de profundidade, não é formal, e para mim não é o nome que importa e sim a realização. Então, a princípio as pessoas até me cobravam isso "é sua, tinha de botar o nome", mas isso nunca foi fundamental. Não briguei por isso, inclusive porque não é o objetivo do nome e sim da realização porque essa área não tinha um financiamento. Todos os setores têm um financiamento permanente e esse não tinha, mas passa a ter no Brasil, com certeza, com grande repercussão. Fará parte da história do país daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Essa é a questão da lei. A outra é do projeto da bolsa-atleta, que está pronto, na Comissão de Mérito. Deve ser outro desenvolvimento fantástico e, cada vez mais, envolvendo as pessoas com o esporte em geral. Eu, como brasileiro, sou apaixonado por futebol, por outras modalidades que eu pratiquei. Eu jogo tênis, vôlei, xadrez. Agência Estado - Falando de times, qual é sua preferência? Tem um time ou mais de um? Queiroz - Em Brasília eu torço para o Gama. Também sou torcedor do Botafogo, no Rio. Agência Estado - O senhor gostaria de trabalhar o esporte como fator de inclusão social, na questão da moralização e também na questão de trazer recursos para o esporte. No que diz respeito à moralização, quais são as primeiras ações que o senhor pretende fazer? Queiroz - Dar continuidade às iniciativas que foram tomadas recentemente. Já está no Congresso, tem uma medida provisória, uma proposta que também tem como meta a defesa do consumidor e o objetivo é prosseguir nesse caminho. Vou estudar isso, vou ouvir vários segmentos. Mas temos uma linha que é a da moralização do futebol. Futebol é mais do que esporte, é uma cultura do nosso povo, é uma paixão e isso é uma qualidade. Os torcedores merecem o maior respeito neste tratamento. Como esta é uma área de grande importância no Brasil, nós somos os melhores do mundo, os melhores desempenhos, temos de ser bons dentro e fora do campo. Esse é o esforço que vamos fazer para garantir esse funcionamento do futebol também. Agência Estado - Como o senhor pretende, por exemplo, conduzir seu relacionamento com a CBF? O senhor tem algum projeto para que haja fiscalização das verbas das confederações e do esporte em geral? Queiroz - Todas as confederações precisam estar sintonizadas com essa característica da nossa administração, que não é só do esporte, mas deste governo: é a transparência, é a fiscalização de todo recurso público utilizado por qualquer instituição, controle social, isso tudo. Quem estiver absolutamente sintonizado com esses princípios evidentemente terá um tratamento institucional. Quem não tiver é evidente que haverá os rigores da lei. Acho que este é o parâmetro fundamental. Agência Estado - Com relação à questão de obter recursos, me parece que o senhor pretende criar uma similar à lei Rouanet para o esporte. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Queiroz - Meu objetivo é tomar medidas que ampliem o financiamento do esporte no Brasil. Então, uma das iniciativas que nós gostaríamos de adotar é a lei de incentivo ao esporte, incentivo fiscal. Para que a área privada também possa financiar o esporte, ter esta contrapartida, porque as empresas querem colaborar, e também colar sua imagem, seu nome, com o esporte. Isso é positivo: é colar o nome com saúde, é colar o nome com solidariedade, com sucesso, com vitória. A empresa tem também sua compensação, com desenvolvimento de marketing na divulgação, ao mesmo tempo sabe que está ajudando no desenvolvimento humano do seu país. Esse é o nosso objetivo. Vamos tentar nos termos desta lei, talvez começando com um percentual menor. Vamos ver se neste primeiro semestre aprovamos esta lei de incentivo ao esporte. Agência Estado - Agora com relação à inclusão social através do esporte, como o senhor pretende trabalhar este aspecto? Isso será mais ligado às confederações ou será algo ligado à área esportiva escolar? Queiroz - Queremos dar uma grande prioridade a esta área. Queremos tratar de forma muito especial. É o desejo de nosso presidente fazer uma grande parceria com toda a sociedade brasileira. Todos os segmentos da sociedade querem colaborar com projeto de inclusão social, dar oportunidade à nossa juventude. Nós temos dados alarmantes do IBGE: entre 0 e 17 anos nós temos 30 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, cuja família ganha menos de meio salário mínimo. É evidente que se não tiver um programa de políticas públicas para esta juventude que está aí, o caminho nós já sabemos qual será: a violência, drogas, etc. Nosso objetivo é fazer uma parceria com a sociedade. Vamos envolver igrejas, entidades não governamentais que financiam projetos, desde que sérios. Também vamos desenvolver o esporte na indústria. Vamos fazer parcerias com os clubes sociais, que são bastante subutilizados durante a semana. Eles têm equipamentos, quadras, piscinas e podem dar uma contrapartida importante, ajudando a colocar esta juventude para praticar esporte. O esporte é prazeroso, é gostoso, as pessoas se motivam a fazer isso e a partir daí nós vamos agregar outras políticas públicas, como a política de fome zero, suplementação alimentar, assistência médica hospitalar, uniforme, escola. Esse é o nosso objetivo principal, vamos ter parceiros, todo mundo que pode ajudar na sociedade brasileira. Nós temos uma proposta ousada que é colocar milhões de jovens praticando esportes no Brasil, e nós vamos fazer projetos acompanhados, com desenvolvimento, instrutores capacitados, de maneira que destes milhões que vamos colocar no esporte nós também vamos revelar talentos.