Ministro inaugura fábrica de bolas em presídio O ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz, inaugurou nesta segunda-feira pela manhã uma fábrica de bolas, que faz parte do projeto "Pintando a Liberdade", nas dependências do presídio São Leonardo, na periferia de Maceió. Depois da inauguração da fábrica, o ministro e o governador Ronaldo Lessa (PSB) foram distribuir o material esportivo em uma das escola da rede de ensino público do Estado. Ao todo, 120 escolas públicas estaduais serão abastecidas com bolas fabricadas pelos detentos. Cada escola receberá 23 bolas de futebol, handebol, volei, futsal e basquete. O ministro disse que o projeto é interessante porque, além de ajudar na ressocialização dos presos, entrega às escolas material suficiente para o desenvolvimento de várias atividades esportivas. "O preso que trabalha na fábrica ganha uma ajuda de custo e ainda reduz a sua permanência no presídio, porque para cada três dias trabalhado, o detento ganha um dia a menos na pena", explica Agnelo. Segundo ele, o material produzido na fábrica não pode ser comercializado: é destinado gratuitamente às escolas do Estado. Além das bolas, a fábrica irá produzir outros materiais esportivos. O ministro também se reuniu com prefeitos, na Associação dos Municípios de Alagoas, onde discutiu políticas públicas de esportes para os 102 municípios alagoanos. À tarde, ele visitou um projeto social desenvolvido pela Secretaria Estadual de Esportes e Lazer junto à comunidade da Grota do Estrondo, no bairro da Pitanguinha. Agnelo Queiroz visitou ainda o Lar Coração de Jesus, no bairro do Tabuleiro, que é desenvolvido pelo deputado federal Givaldo Carimbão (PSB), para 950 crianças e adolescentes carentes. De lá, o ministro seguiu para o aeroporto Zumbi dos Palmares, de onde seguiu de avião para João Pessoa (PB). Na bagagem, ele levou o projeto da pista olímpica do Estádio Rei Pelé, orçado em R$ 300 mil. O projeto já era do conhecimento do ministro, que decidiu apóia-lo, mas foi entregue oficialmente pelo governador Ronaldo Lessa, durante o almoço oferecido a ele, no Palácio Floriano Peixoto, sede do governo do Estado. O governo espera para este ano o início das obras.