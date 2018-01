Ministro: mais ajuda para olímpicos Em seu primeiro encontro oficial com a comunidade olímpica brasileira, o ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz, se mostrou afinado com os anseios dos esportistas. Neste sábado, durante a disputa do Circuito Brasil Olímpico, na praia de Copacabana, zona sul do Rio, ele defendeu uma legislação exclusiva para o futebol, além de prometer o aumento de cotas de patrocínios das empresas estatais às modalidades olímpicas. "A experiência de tratar todos os esportes de forma igualitária provoca distorções. O futebol tem mais recursos e já recebe maiores investimentos", disse o ministro. De acordo com Agnelo Queiroz, as parcerias de empresas estatais também não podem ser esquecidas e sim, estimuladas. Ele lembrou que este tipo de iniciativa por parte do governo ajuda o desenvolvimento do povo, "o que é bom", porque o dinheiro gasto é o público. Futebol - Mais uma vez, o ministro foi evasivo quando questionado sobre a possibilidade de uma "virada de mesa" no Campeonato Brasileiro. Não acenou com a possibilidade de atuar diretamente na questão, mas defendeu regras claras para o futebol, o seu esporte predileto para "vender" a imagem do Brasil no exterior. "O Estado tem interesse que o futebol vá bem. Por isso, precisa ter regras claras para não ficar desmoralizado", afirmou o ministro, reiterando o seu desejo de conversar com todos os segmentos, desde clubes, dirigentes a atletas. "Sair (da primeira divisão do Brasileiro) quando quiser não pode. Só por que é grande não vai disputar a série B?", questionou. Ajuda ? O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman, prometeu entregar 12 toneladas de alimentos, vindas de doações de patrocinadores, atletas, presidentes de confederações e do público do Circuito Brasil Olímpico, para dar início à campanha Fome Zero, que será lançada dia 30 pelo governo federal. ?O esporte quer ser o primeiro a contribuir?, anunciou o dirigente, durante o encontro com o ministro Agnelo Queiroz. Os alimentos serão encaminhados à Secretaria de Seguranças Alimentar e Combate à Fome.