Ministro nega convite do PFL a Oscar O ministro do Esporte e Turismo, Carlos Melles, ficou irritado com declarações veiculadas pela imprensa e atribuídas ao jogador de basquete Oscar de que o PFL o teria convidado para ocupar a vaga de ministro do Esporte. "É uma interpretação maldosa", comentou Melles garantindo "ter certeza" de que esse fato não ocorreu. Melles informou que, a seu pedido, o atleta teria sido convidado para outro cargo, mas não quis revelar qual seria a tarefa que ele desempenharia. "Quem fala pelo PFL no ministério, sou eu", afirmou Melles.