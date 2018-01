Ministro pede patrocínio ao atletismo O ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz, vai interceder para que a Caixa Econômica Federal renove o patrocínio a atletas da equipe brasileira de atletismo. "Esta é um investimento lucrativo para os patrocinadores. Há uma grande projeção na mídia, diante do pouco dinheiro empregado", argumentou. Depois de uma reunião com atletas e com o presidente da Confederação Braslieira de Atletismo, Roberto Gesta de Melo, o ministro afirmou estar estudando uma série de medidas para incentivar a prática do esporte. As metas deverão ser apresentadas até o fim do mês. Embora o plano não esteja concluído, Agnelo Queiroz já traçou algumas estratégias: além de incentivar o patrocínio, ampliar a construção de pistas de treinos em várias regiões do País. "O atletismo é uma das formas mais eficazes de garantirmos a inserção social", afirmou o ministro. O ministro também lembrou que, mesmo diante do pouco incentivo historicamente recebido, o atletismo já trouxe uma série de vitórias para o País. "Temos uma dívida que precisamos resgatar", avaliou. Uma das promessas de Agnelo Queiroz foi a construção de uma pista de atletismo na Ceilândia, cidade-satélite do Distrito Federal, uma antiga reivindicação do medalhista olímpico Joaquim Cruz, que nasceu na cidade. O ex-recordista mundial em salto triplo Nelson Prudêncio saiu otimista da reunião. No encontro, ele apresentou algumas medidas para o setor, como a criação de um dia nacional de provas de modalidades específicas. "A medida, além de popularizar o esporte, serviria para encontrar novos talentos", explicou o ex-atleta. Robson Caetano, que também participou da reunião, enfatizou a necessidade de se ampliar os locais de treino, que possam ser usados pela população em geral. "Abrir campus universitário e as pistas das Forças Armadas para a prática do esporte pode ser valiosa arma para atingir esse objetivo."