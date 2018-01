Ministro quer explorar mais o futebol O ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, quer transformar o Campeonato Brasileiro em uma atração internacional. Para atingir seu objetivo, ele quer forçar os clubes a ser organizarem administrativamente para promoverem uma competição com qualidade e credibilidade. "Não é possível nós pagarmos para ver o futebol espanhol e italiano e não vendermos nosso futebol ao mundo", disse ele. "Gosto deste calendário do Campeonato Brasileiro, de pontos corridos, porque para vender fica mais fácil. Vamos fazer do futebol um produto como a NBA (liga de basquete norte-americana)", defendeu Agnelo Queiroz, que reafirmou sua disposição de fiscalizar os clubes brasileiros. Ele frisou que zelará pela ética e transparência e, para isso, ameaçou punir os que se rebelarem contra a Medida Provisória de "moralização" do futebol. "O futebol é uma atividade privada que tem interesse público e, por isso, o Estado não pode ser omisso", reforçou o ministro. Ele explicou que vai conversar com dirigentes dos clubes e ainda prometeu uma solução para as dívidas dos times com a União.