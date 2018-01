Ministro quer fazer do Pan teste para as Olimpíadas O ministro dos Esportes, Orlando Silva Júnior, disse nesta quinta-feira, em Curitiba, que está apostando nos Jogos Pan-Americanos 2007, no Rio de Janeiro, como um teste que demonstre a capacidade do Brasil de sediar uma edição das Olimpíadas. ?Em 2016 vamos apresentar a candidatura do Rio de Janeiro, e a realização do Pan com êxito, em ambiente amistoso, com a máxima segurança, com itens e tecnologia funcionando bem é o teste para o Brasil ter uma candidatura mais consistente?, afirmou. Ele garantiu que não haverá atraso no preparo dos equipamentos e da infra estrutura necessária para os jogos. ?Nossa vila pan-americana será superior à vila olímpica de Atenas. Rio de Janeiro estará preparado". Mas para isso, voltou a fazer apelos. ?Cada parceiro, cada ente tem que assumir a responsabilidade?, acentuou. ?Tenho insistido com o governo do Rio de Janeiro, insistido com a Prefeitura para que assuma seus compromissos como nós temos assumido os nossos." Segundo ele, no projeto da candidatura brasileira estava estabelecido que a União responderia por 17% dos investimentos,. ?Nós chegamos perto dos 50%?, garantiu. ?Agora, tudo tem limite, porque corremos risco de ficar até os jogos assumindo tarefas que não são nossas.? Quando o tom de cobrança começava a ficar um pouco mais exaltado, o ministro retrocedeu. ?Não tenho interesse em bater boca pela imprensa, mas em preparar bem os Jogos Pan-Americanos?, afirmou. Segundo ele, a União já investiu quase R$ 1,3 bilhão. Silva Júnior acrescentou que tem esperança de que o Brasil consiga alcançar o terceiro lugar geral nos jogos. Os Estados Unidos tem técnica mais elaborada, Cuba tem mais tradição e força maior, mas o Canadá é possível de ser superado?, afirmou. ?E depois mirar na superação de Cuba para nos aproximarmos da grande potência esportiva da região, que são os Estados Unidos.?