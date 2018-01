Ministro vai tentar trazer cavalos O drama dos cavalos brasileiros nos Jogos Eqüestres Mundiais, na Espanha, pode estar chegando ao fim. O ministro do Esporte e Turismo, Caio Luiz de Carvalho, prometeu empenhar-se ao máximo para tentar viabilizar a volta dos ?atletas? de quatro patas ao País. ?Dei um prazo a mim mesmo, até o dia 22, para resolver o problema; vou me esforçar ao máximo?, disse o ministro nesta quinta-feira à Agência Estado. Os 17 cavalos estão impossibilitados de voltar ao Brasil por falta de dinheiro. A Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) não tem mais recursos para o evento. ?Estamos tentando de tudo para encontrar uma solução?, contou o presidente da CBH, Camilo Ashcar Junior. Ele confirmou ter recebido R$ 450 mil do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para os Jogos. Mas ressaltou que a quantia era pequena. ?Só com os cavalos as despesas chegaram a R$ 395 mil, sem a passagem de retorno?, declarou Ashcar Junior. Resultados ? A Alemanha apenas confirma que é a melhor do mundo em todas as modalidades do hipismo nos Jogos Eqüestres Mundiais de Jerez de La Frontera. Nesta quinta-feira, foi campeã por equipes (Nadine Capellmann, Ulla Salzgeber e Klaus Husenbeth), no adestramento, com 5.642 pontos. Os alemães também se mantiveram em primeiro no volteio, após o segundo dia de classificações. Estados Unidos, Austrália e Inglaterra lideram a prova do Concurso Completo de Equitação, após as provas do primeiro dia, de adestramento.