Minotauro se diz pronto para duelo de cinco rounds contra Roy Nelson

SÃO PAULO - Escalado para fazer o principal combate do UFC Fight Night 40, que acontece nesta sexta-feira, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, o peso-pesado Rodrigo Minotauro busca sua 35ª vitória na carreira contra Roy Nelson. O confronto contra o norte-americano era um desejo antigo do ídolo brasileiro, que mais uma vez superou suas lesões e está de volta aos octógonos após aproximadamente 10 meses de afastamento.

Recuperado da lesão no braço que o tirou de ação por um longo período, Minotauro entende as dificuldades do combate que se aproxima, mas se mostra pronto para enfrentar mais este desafio.

"Fiz uma preparação muito forte para esta luta. Tive muito apoio de todos os companheiros de treinamentos e isso só serviu para me fortalecer ainda mais para este combate. Sei que vou enfrentar um adversário duro, mas estou confiante. Estou bem treinado, esse é um desafio que me motiva bastante", disse.

Aos 37 anos, a lenda do MMA confia em sua experiência para se apresentar bem. Nem mesmo o fato da luta ser realizada em cinco rounds preocupa o brasileiro, que garante estar em dia com a parte física.

"Sempre me cuidei muito e estou preparado para lutar cinco rounds em alto nível. Trabalhei bastante a parte física, fiz uma trabalho muito forte de agilidade. O fato do Roy Nelson nunca ter sido nocauteado ou finalizado dentro do UFC me deu um ânimo extra".

Parte física pode, realmente, ser decisiva para esse combate. Na pesagem que aconteceu nesta quinta-feira, Minotauro já dá indícios de que deve estar mais ágil dentro do octógono. O lutador brasileiro marcou 108kg, meio quilo a mais do seu último confronto, quando foi derrotado por Fabricio Werdum. Já Roy Nelson ganhou uns quilinhos desde sua última luta, quando também foi derrotado por Daniel Cormier. O norte-americano pesou 115,9kg, ou seja, está, praticamente, 8kg mais pesado que o brasileiro.O limite da categoria dos pesos-pesados é de 120,2kg.

Ex-campeão do Rings, Pride e UFC, Minotauro, que iniciou sua carreira em 1999, chega ao 15° ano de sua carreira colecionando um vasto repertório de finalizações e incríveis 34 vitórias contra grandes nomes do MMA mundial.