Minotauro sofre nocaute de Roy Nelson ainda no primeiro round

ABU DABI - Não foi dessa vez que Antônio Rodrigo "Minotauro" Nogueira conseguiu recolocar o seu nome entre os canditados ao cinturão da categoria peso pesado. Pela edição 40 do UFC Fight Night desta sexta-feira, que ocorreu em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, o brasileiro acabou nocauteado pelo norte-americano Roy Nelson no primeiro round, quando o relógio ainda marcava 3min37s.

Apesar da luta ter acabado de maneira rápida, Minotauro começou o duelo indo para cima de seu adversário. Porém, mesmo encurtando a distância, o brasileiro sofreu dois golpes duros de "Big Country". Ao se levantar, o lutador baiano tentou reagir, mas logo na sequencia, o "gordinho" acertou um overhand no rosto de seu combatente, o levando à lona de forma imediata.

Com a derrota, Minotauro chegou ao seu nono revés na carreira, sendo o quinto em suas últimas dez lutas. Anteriormente, o baiano de 37 anos também havia perdido para Fabricio Werdum, no ano passado. Com a mesma idade do seu adversário, Roy Nelson chegou a vigésima vitória dos seus 29 combates. Caso mantenha o nível apresentado em Abu Dabi, o norte-americano pode ser cotado a disputar o cinturão dos pesos pesados do UFC pela primeira vez.

OUTROS COMBATES

Na segunda principal luta do dia, Clay Guida suou para vencer o japonês Tatsuya Kawajiri por decisão unânime (30-27, 20-27 e 30 a 27). Com a vitória o norte-americano chegou ao seu 31º triunfo na carreira e volta a aparecer como um dos grandes nomes dos pesos leves. Ainda pelo card principal, Ryan LaFlare derrotou John Howard também por decisão unânime, enquanto Ramsey Nijem nocauteou Beneil Dariush ainda no primeiro round.

Pelo card preliminar, o grande destaque foi o brasileiro Thales Leites. O lutador, que já disputou o cinturão dos pesos médios com Anderson Silva, superou Trevor Smith em apenas 54 segundos. Nas outros combates, Jared Rosholt e Jim Alers venceram Daniel Omielanczuk e Alan Omer, respectivamente, por decisão dos juízes. O primeiro duelo desta edição não teve um vencedor. Rani Yahya e Johnny Bedford acertaram cabeçada acidental um no outro e a luta entre o brasileiro e o norte-americano foi declarada "no contest".

CONFIRA OS RESULTADOS DO UFC FIGHT NIGHT 40:

Card Principal

Roy Nelson x Rodrigo Minotauro - Nocaute técnico

Clay Guida x Tatsuya Kawajiri - Decisão unânime

Ryan LaFlare x John Howard - Decisão unânime

Ramsey Nijem x Beneil Dariush - Nocaute técnico

Card Preliminar

Jared Rosholt x Daniel Omielanczuk - Decisão unânime

Thales Leites x Trevor Smith - Nocaute técnico

Jim Alers x Alan Omer - Decisão dividida

Rani Yahya x Johnny Bedford - No contest