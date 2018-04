Missão cumprida no Morumbi

Ainda é cedo para dizer que o São Paulo deste ano terá a mesma cara daquele que foi campeão da Copa Sul-Americana há pouco mais de um mês, até porque o nível técnico do Bolívar, adversário de ontem, era muito fraco, mas a impressão deixada na vitória por 5 a 0 é que a equipe começa a se encontrar sem Lucas. O excelente resultado permite que o Tricolor perca por improváveis quatro gols de diferença no duelo da semana que vem, em La Paz, para entrar na fase de grupos da Libertadores. Se confirmar a vaga, o time entrará no Grupo 3, ao lado de Atlético-MG, Arsenal e The Strongest.

O são-paulino gosta de estufar o peito e dizer que sua relação com a Libertadores é especial, mas os dois anos de ausência não foram capazes de fazer o Morumbi lotar mesmo sendo uma partida eliminatória.

Quem compareceu viu uma equipe mais ativa do que na estreia na temporada contra o Mirassol, muito por conta da acertada decisão de Ney Franco de mandar Aloísio a campo no lugar de Ganso. Com o atacante - que participou diretamente de dois gols - na frente e Jadson de volta à meia, o time ficou taticamente igual ao do fim do ano passado e o entrosamento não tardou a aparecer.

É verdade que o ritmo de jogo ainda deixa a desejar, fato perfeitamente explicável por se tratar de início de temporada. Apesar de jogar uma decisão, o Tricolor encarou apenas seu segundo compromisso oficial em 2013, coisas de um calendário mal organizado. Em alguns momentos os jogadores se confundiram no posicionamento e erraram muitos passes, mas bastou acertar para o abismo técnico entre os times aparecer.

O placar foi construído sem maiores dramas, mas é inegável que o gol de Osvaldo logo aos sete minutos ajudou a evitar aquela ansiedade tão comum em times que querem definir o resultado rapidamente e esbarram na retranca adversária. Não que o Bolívar tivesse potencial para criar maiores dificuldades, mas nem sequer teve a possibilidade de usar o nervosismo dos donos da casa a seu favor. Com a porteira aberta, bastava ter calma para aplicar a tão sonhada goleada que deixa o time com as duas mãos na classificação para a fase de grupos.

Destaques. Em um jogo tão fácil fica até difícil aparecerem destaques individuais, mas eles apareceram. Se Aloísio se credenciou a ficar com um lugar entre os titulares após uma jornada de transpiração e garra, Jadson mostrou que está na frente do badalado Ganso na briga por uma vaga no meio-campo. Com um futebol de velocidade e passes rápidos, ditou o ritmo da equipe e ainda foi premiado com um gol. Se o ex-santista quiser um lugar na equipe, precisará suar muito a camisa.

Teve também destaque para o agora quarentão Rogério Ceni, que fez uma difícil defesa quando o jogo estava 1 a 0 e ainda anotou o 108.º gol de sua carreira ao cobrar bem um pênalti.

Com o objetivo plenamente alcançado, o Tricolor agora volta a pensar no Campeonato Paulista. Sábado, a equipe enfrenta o Atlético Sorocaba no Morumbi e tenta sua segunda vitória na competição.

Com uma vantagem tão folgada para o jogo do dia 30, a Libertadores pode ficar em segundo plano em detrimento do Paulistão até o início da fase de grupos, porque só um desastre impedirá o São Paulo de entrar na briga por seu quarto título.