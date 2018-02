Misto do São Paulo perde em Curitiba

O São Paulo se despediu do Campeonato Brasileiro com uma derrota por 2 a 1 diante do Atlético-PR, na Arena da Baixada. O time paulista, campeão com quatro rodadas de antecedência, levou um elenco praticamente reserva para Curitiba. Poupou, inclusive, os atacantes Aloísio e Dagoberto, temendo uma recepção pouco amistosa da torcida rival - ambos deixaram o Atlético-PR em litígio. Já os paranaenses terminaram a competição comemorando a vaga para a Copa Sul-Americana em 2008. O empate até os acréscimos da etapa final era considerado um bom resultado pelo time tricolor. Para o meia Jorge Wagner, o gol de Antônio Carlos, aos 48 minutos, foi injusto. "Esse gol foi um castigo, um vacilo no final do jogo", lamentou. O goleiro Bosco reclamou que o gol acabou saindo em uma falta cometida em Jorge Wagner. O árbitro Leonardo Gaciba, porém, marcou a penalidade para o Atlético-PR. "A falta que ele marcou foi cometida, mas eu havia sofrido a falta antes. Fui puxado pela camisa", afirmou o meia. O exigente técnico Muricy Ramalho disse que o São Paulo mostrou bom futebol e poderia ter complicado a vida do Atlético-PR. "Jogamos um pouco modificados, mas ainda assim complicamos para eles." Diplomático, não quis comentar a queda do Corinthians para a Série B de 2008. "Nós fizemos nosso trabalho. Os outros não interessam", afirmou. "Chegou quem foi competente." Sobre uma possível acomodada da equipe na reta final, após a conquista do título, Muricy disse que ninguém facilitou nada. "Nós levamos o trabalho muito a sério e isso aconteceu em todas as partidas." Um dos poucos titulares a atuar ontem, o volante Richarlyson disse que a equipe manteve o bom padrão de jogo, mesmo com um número expressivo de reservas - tanto que o jovem meia Francisco Alex marcou o gol tricolor. "O São Paulo é um grande grupo e todos têm condições de jogar. Infelizmente levamos o gol no final, pois o empate seria um resultado muito bom", disse. Sobre o lance que originou o gol no final, Richarlyson não polemizou. "Somos passíveis de erros. Ele (juiz) é humano e isso pode acontecer."