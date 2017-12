Mito do surfe, Curren é atração no Brasil Sexta-feira, 7 horas. O café da manhã do principal hotel da Praia Mole, em Florianópolis, ganhou um atrativo especial com a presença de um hóspede que resolveu sentar ao piano e tocar. Nada demais não fosse o pianista Tom Curren, tricampeão mundial do World Championship Tour (WCT) e um dos atletas mais revolucionários da história do surfe. Para quem conhece o esporte, no entanto, a imagem tem certa lógica: afinal trata-se do homem que inventou o conceito de estilo no surfe e o elevou a uma forma de arte. Para se ter uma idéia do respeito que Curren inspira, nem mesmo seu jeito introspectivo e os seis títulos mundiais conquistados por Kelly Slater, americano como ele, foram suficientes para lhe tirar o posto de mito. O próprio, Slater o reverencia, citando-o como uma de suas principais referências. Hoje, aos 39 anos, o surfista ainda participa de eventos para os quais é convidado, como acontece no Nova Schin Festival, etapa brasileira do WCT que hoje teve mais um dia de competições adiadas por falta de ondas. Enquanto espera para fazer sua estréia, Curren aproveita para conhecer melhor o surfe brasileiro. Da geração atual, diz que o mais criativo é Peterson Rosa. ?Ele pode até fazer coisas iguais nas baterias, mas tem uma forma única de se expressar, agressiva. Seu jeito é diferente?, avalia. Ao falar sobre novos talentos, não hesita. ?Se falarmos em atletas com potencial de campeão, Adriano de Souza (Mineirinho)é um nome?, diz o tricampeão. Na seqüência, porém, ressalta que o caminho do sucesso no surfe tem muitas armadilhas e vários talentos sucumbem às tentações. ?É muito fácil perder o foco das competições.? Perguntado sobre que conselho daria se um de seus filhos decidisse se dedicar ao surfe como profissão, Curren fala com autoridade. ?Eu diria para ele tentar ficar puro de mente, não olhar muito para os lados. Você pode ter muitos amigos, fãs, a multidão, mas não pode deixar de mostrar dedicação ao trabalho. Se quer ir ao topo, não pode haver mais nada em seu caminho?, alerta. ?A vida de um atleta é de sacrifício, mas vale a pena mesmo que você não vença porque, se der o melhor de si no que faz, tudo o que conquistar é sincero e isso é um benefício, ainda que seu melhor surfe não seja tão bom.? Tom Curren é tricampeão mundial (1985, 1986 e 1990). Aos 39 anos, ele só participa de competições em que é convidado. Depois do WQS, ele continuará em Florianópolis para competir a etapa do WCT, que começa na segunda-feira.