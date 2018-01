Mizoguchi garante vaga na Olimpíada Com o fim da temporada mundial de esportes no gelo, o brasileiro Renato Mizoguchi, do luge, foi o primeiro atleta do País a se classificar para as Olimpíadas de 2006. Na etapa da Alemanha da Copa das Nações, Mizoguchi conquistou o quinto e último ponto que faltava para garantir a vaga.