MLB: Cubs vencem os Rockies pela Liga Nacional

O Chicago Cubs segue líder da Liga Nacional da MLB (principal liga de beisebol da América do Norte), ao derrotar nesta quinta-feira o Colorado Rockies, por 8 a 4. Os Cubs buscam o seu primeiro título, em 100 anos de história do time. Na sétima entrada, Alfonso Soriano acertou uma rebatida simples que ocasionou duas corridas para o time de Chicago. Essa corrida foi decisiva para a reação dos Cubs na partida e garantir assim, a quarta vitória do para o time do técnico Lou Piniella. Já pela Liga Americana, o Tampa Bay Rays, líder da Divisão Leste, perdeu em casa para o Chicago White Sox por 5 a 1. Já o Toronto Blue Jays mostrou força com uma vitória acachapante por 12 a 0. Confira os resultados: Liga Americana Oakland Athletics 0 x 12 Toronto Blue Jays Tampa Bay Devil Rays 1 x 5 Chicago White Sox Kansas City Royals 1 x 5 Minnesota Twins Liga Nacional Milwaukee Brewers 1 x 8 Atlanta Braves San Diego Padres 5 x 2 Washington Capitals Cincinnati Reds 2 x 7 Pittsburgh Pirates New York Mets 8 x 4 Los Angeles Dodgers Chicago Cubs 8 x 4 Colorado Rockies Saint Louis Cardinals 3 x 2 Houston Astros Arizona Diamondbacks 3 x 4 San Francisco Giants