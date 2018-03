MLB: Marlins e Braves lutam pela liderança da Divisão Leste

A luta pela liderança da Divisão Leste da Liga Nacional está empolgante. Depois de anunciar a construção de um novo estádio e um planejamento a longo prazo, o Florida Marlins venceu o Arizona Diamondbacks por 4 a 0, nesta quinta-feira. Com a vitória, a terceira consecutiva, os Marlins agora somam 27 vitórias e 19 derrotas. Já o Arizona, apesar das três derrotas para o rival da Flórida, ainda mantém a liderança da Divisão Oeste da Liga Nacional, com 28 vitórias e 19 derrotas. O destaque da vitória dos Marlins foi o arremessador Andrew Miller, que arremessou por sete entradas, eliminando nove rebatedores por strike, sem sofrer corrida alguma. Já Alfredo Amezaga ajudou sua equipe com três rebatidas em três oportunidades, marcando uma corrida. NA COLA Depois de um começo irregular, o Atlanta Braves somou sua quarta vitória consecutiva sobre o New York Mets, com um triunfo por 4 a 2. Agora, o time de Atlanta soma 26 vitórias e 21 derrotas, na segunda posição da Divisão Leste da Liga Nacional. TRANQÜILO Atual campeão da MLB, o Boston Red Sox venceu o Kansas City Royals por 11 a 8, chegando a 31 vitórias e 19 derrotas, com a liderança folgada da Divisão Leste da Liga Americana. Seu rival, o New York Yankees, somou sua segunda vitória consecutiva ao bater o Baltimore Orioles por 2 a 1. Mesmo com a vitória, o time de Nova York ainda é o lanterna da divisão, com 22 vitórias e 25 derrotas. Confira os resultados: Liga Americana Detroit Tigers 9 x 2 Seattle Mariners Minnesota Twins 7 x 8 Texas Rangers Boston Red Sox 11 x 8 Kansas City Royals New York Yankees 2 x 1 Baltimore Orioles Toronto Blue Jays 4 x 3 Los Angeles Angels Chicago White Sox 3 x 1 Cleveland Indians Liga Nacional Atlanta Braves 4 x 2 New York Mets Pittsburgh 8 x 4 Milwaukee Brewers Florida Marlins 4 x 0 Arizona Diamondbacks Houston Astros 5 x 7 Philadelphia Phillies San Diego Padres 8 x 2 Cincinnati Reds