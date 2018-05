MLB suspende pela 1ª vez atleta de beisebol por violência doméstica

A nova legislação da MLB para casos de violência doméstica foi aprovada em agosto do ano passado, num acordo da liga com a associação de jogadores. A decisão veio num momento em que se verificava um aumento substancial nos casos de agressão com o envolvimento de atletas.

Coube a Reyes estrear o cerco a este tipo de crime. Ele, que recebe cerca de US$ 22 milhões por ano, foi acusado pela esposa de agredi-la em outubro, num resort de luxo no Havaí. O jogador chegou a ser preso e se declarou culpado. Reyes vai ser julgado em 4 de abril, mesmo dia da estreia do Colorado Rockies na próxima temporada da MLB.