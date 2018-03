MLB: Tampa Bay assume a liderança da Liga Americana

Depois de um começo promissor, o atual campeão da World Series, o Boston Red Sox, começa a ter que tomar cuidado com um adversário inesperado, o Tampa Bay Devil Rays, que venceu o Texas Rangers por 7 a 3, assumindo a liderança da Divisão Leste da Liga Americana. Agora, o time de Tampa possui 31 vitórias e 20 derrotas, enquanto o Boston Red Sox, após a vitória por 5 a 3 diante do Seattle Mariners, ocupa a segunda posição, com 32 vitórias e 22 derrotas. O destaque da vitória do Tampa Bay foi o arremessador Scott Kazmir, com 10 eliminações por strike, enquanto Eric Hinske conseguiu um homerun que impulsionou três corridas, para decretar a 16.ª vitória em 17 jogos. LIGA NACIONAL A liderança da Liga Nacional continua sendo o Florida Marlins, com 30 vitórias e 20 derrotas, uma derrota a menos que o Chicago Cubs e o Arizona Diamondbacks. Na segunda, o time de Miami venceu o New York Mets por 7 a 3. Confira os resultados: Liga Americana Toronto Blue Jays 7 x 2 Kansas City Royals Baltimore Orioles 6 x 1 New York Yankees Cleveland Indians 3 x 6 Chicago White Sox Los Angeles Angels 1 x 0 Detroit Tigers Seattle Mariners 3 x 5 Boston Red Sox Liga Nacional Atlanta Braves 7 x 3 Arizona Diamondbacks Washington Capitals 3 x 4 Milwaukee Brewers Chicago Cubs 3 x 1 Los Angeles Dodgers New York Mets 3 x 7 Tampa Bay Devil Rays