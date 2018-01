MLS vai expandir para 28 times e cobrará US$ 150 milhões por inscrição

O crescimento da Major League Soccer (MLS) não para e após uma reunião na cidade de Nova York, a liga anunciou que aumentará o número de participantes do campeonato para 28 times. O principal campeonato de futebol dos Estados Unidos também passará a cobrar uma quantia recorde das franquias que quiserem entrar na competição: US$ 150 milhões.

Os valores assustam, principalmente se levado em consideração o incrível aumento nos últimos dez anos. Em 2006, o Toronto FC, atual vice-campeão da MLS, precisou desembolsar somente US$ 10 milhões para entrar na liga. A quantia, no entanto, não parece assustar os donos das franquias nos Estados Unidos.

"Desde que começamos com o plano de expandir para 28 clubes no fim do ano passado, muitos donos de times em potencial nos contataram, e muitos políticos manifestaram o interesse de levar a expansão da MLS para suas cidades. Estamos ansiosos para reavaliar a expansão nos próximos meses e conduzir reuniões formais com possíveis donos de equipes em 2017", explicou o comissário da MLS, Don Garber.

Os dirigentes da liga definiram na reunião que os candidatos a entrarem na liga terão que se manifestar até o fim de janeiro do ano que vem. Restam quatro vagas a serem preenchidas, uma vez que a última edição da MLS teve 20 times mas outros quatro já estão garantidos para os próximos anos.

O sucesso recente da liga fez com que dez cidades já manifestassem o interesse de entrar no campeonato: Charlotte, Cincinnati, Detroit, Nashville, Raleigh ou Durham, Sacramento, St. Louis, San Antonio, San Diego e Tampa ou St. Petersburg. Os quatro novos times da MLS, no entanto, só serão revelados no fim do ano que vem e disputarão a competição pela primeira vez em 2020.

Na próxima temporada, a MLS passará a ter 22 times com as entradas do Minnesota United e do Atlanta United, comandado pelo técnico argentino Gerardo Martino. Em 2018, o Los Angeles Football Club se tornará a 23.ª equipe, enquanto uma franquia em Miami, que deverá ter David Beckham com dono, será a 24.ª.