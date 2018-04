Mo Farah confirma participação na Maratona de Londres

LONDRES - Atual campeão olímpico dos 5 mil e 10 mil metros, o britânico Mo Farah vai competir na Maratona de Londres em abril, e desta vez garante que correrá todo o percurso de 42,195 quilômetros. Em 2013, Farah correu apenas a primeira metade - 21,097km - da prova londrina, com a intenção de avaliar o percurso e os adversários na sua preparação para a sua efetiva estreia nas maratonas, confirmada agora para o dia 13 de abril.

"Eu estou esperando que esta seja uma das minhas corridas mais difíceis e uma experiência real de aprendizagem", disse Farah, de 30 anos, que venceu os 5 mil e 10 mil metros nos Jogos Olímpicos de Londres/2012 e as mesmas provas no Mundial de Atletismo do ano passado. "Eu tive mais um grande ano na pista em 2013, mas a maratona é o meu foco principal para este ano. Como um menino que cresceu em Londres, sempre foi minha ambição correr a Maratona de Londres".

Assim, Mo Farah será uma das atrações da edição de 2014 da Maratona de Londres, que teve sua relação de competidores da elite anunciada nesta terça-feira. Entre os participantes, estarão o queniano Wilson Kipsang, recordista mundial da maratona, o ugandense Stephen Kiprotich, atual campeão olímpico e mundial da maratona, e o etíope Tsegaye Kebede, que venceu a Maratona de Londres no ano passado.

A prova, porém, não terá a participação do etíope Kenenisa Bekele, que fará a sua estreia na distância na Maratona de Paris, marcada para o dia 6 de abril, uma semana antes, portanto, da disputa em Londres.