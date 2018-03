Mo Farah vence 5 mil metros e quebra recorde europeu em sua última final indoor

O sábado foi de inúmeras glórias para o britânico Mo Farah. Em sua última final indoor da carreira, o atleta não apenas venceu a prova dos 5.000 metros na etapa de Birmingham do Grand Prix, na Inglaterra, como também quebrou o seu próprio recorde europeu.

Dono de quatro medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, o britânico prepara a sua aposentadoria das provas de pista, que deve ser anunciada logo após a disputa do Campeonato Mundial de Atletismo, em agosto, em Londres. Mo Farah deve se dedicar somente às provas de estrada.

E, em seu último evento indoor, o britânico completou os 5.000 metros em 13min09s16 e venceu disputada apertada com Albert Kibichii Rop (13min09s43), do Bahrein, assegurando a primeira colocação e o novo recorde indoor europeu - a marca anterior, do próprio Mo Farah, era de 13min10s60.

"Não posso acreditar que esta é minha última corrida. Sempre tive uma grande carreira indoor", comentou o britânico após a prova deste sábado. "É algo que deve ter um final. Mas é estranho pensar nisso e dizer adeus".