Modelos invadem o treino da Itália

Para não romper a tradição, a seleção da Itália começou com polêmica fase de preparação para uma competição importante. Desta vez, a imprensa quis saber de Roberto Donadoni por que deixou fora da lista de 24 pré-convocados para a Eurocopa o veterano Pippo Inzaghi, 34 anos, centroavante do Milan e campeão do mundo. Quase ao mesmo tempo em que o treinador tentava explicar sua opção - "Conversei com o jogador e nos entendemos" -, duas garotas atraíram, por alguns segundos, a atenção de quem estava ontem à tarde no centro de treinamentos da Federação Italiana de Futebol em Coverciano, na região de Florença. Lisa Dalla Via e Marianne Piglia aproveitaram um momento de distração da vigilância da Squadra Azzurra, invadiram o gramado, tiraram quase toda a roupa e tumultuaram a primeira sessão de exercícios para o torneio continental. Os seguranças trataram de agir com rapidez, mas Lisa ainda teve tempo de ficar sem blusa e dar um beijo em Zambrotta. Marianne ficou de biquíni e exibiu corpo enxuto. Os jogadores não reclamaram nem um pouco - longe disso, se divertiram com o ensaio de strip-tease e com a excelente forma das moças. A aparição, porém, não foi gratuita. Ambas haviam sido credenciadas pela produção do Lucignolo, programa da Italia1, uma das emissoras de televisão que pertencem a Silvio Berlusconi, primeiro-ministro do país. Trata-se de uma espécie de Pânico na TV, que prepara série de oito especiais a partir de junho. Uma promoção e tanto bagunçar a rotina dos campeões do mundo. Lisa ganhou fama algum tempo atrás, quando fez uma apresentação de "lap dance" (dança sensual, em trajes sumaríssimos) num trem do metrô de Milão. Marianne, venezuelana, foi candidata a Miss Mundo em 2006. Sabem como exibir-se e têm predicados para tanto. O episódio não deu em nada. As duas foram levadas para fora do centro de treinamentos, perderam o crachá e a bola voltou a rolar, para decepção dos atletas. Até quarta-feira, Roberto Donadoni terá de dispensar um dos convocados, já que a lista definitiva terá os 23 nomes de praxe. A Itália faz amistoso com a Bélgica na sexta-feira e no domingo vai para a Suíça, que divide com a Áustria a organização da Eurocopa-2008. A estréia está marcada para o dia 9, em Berna, contra a Holanda.