Mogi Mirim vence fora de casa e afunda o Capivariano na lanterna do Paulistão

O Mogi Mirim engatou a segunda vitória seguida, a primeira fora de casa, e assumiu a vice-liderança do Grupo D com sete pontos. No meio da semana, em casa, tinha batido o Linense por 3 a 1. O Capivariano perdeu pela terceira vez e é o lanterna geral com apenas um ponto.

O jogo mal havia começado e o Mogi Mirim tratou de estragar o início do trabalho de Roberto Fernandes. Logo aos dois minutos, após cruzamento da esquerda de Bruno Teles, Roni apareceu no meio da defesa, dentro da pequena área, e completou para o fundo das redes.

O gol no começo obrigou os donos da casa a irem para cima. No primeiro bom ataque, Gabriel Dias salvou em cima da linha depois de desvio de cabeça de Romão. Em meio a pressão do Capivariano, o Mogi Mirim teve chances de ampliar. Primeiro em cobrança de falta de Keké, depois em tentativa de voleio de Bruno Teles. Os mandantes não desistiram de atacar e criaram mais duas boas chances antes do intervalo, com Everton Dias e Kleiton Domingues.

O Capivariano voltou com os atacantes Chico e Rodolfo, mas foi o Mogi Mirim quem assustou. Aos cinco minutos, Léo Melo arriscou de fora da área e obrigou boa defesa de Pedro Henrique. Depois do susto, o time de Capivari cresceu, teve a bola no campo de ataque, mas não conseguiu encontrar o gol. Anderson Rosa e Rodolfo tiraram tinta da trave em finalizações de longe.

O tempo foi passando e o Mogi Mirim aproveitou o cansaço do adversário para explorar contra-ataques e matar a partida. Léo Arthur aproveitou duas falhas da defesa do Capivariano, que não conseguiu afastar a bola, ficou de frente para o gol e finalizou colocado. O chute desviou na marcação e não deu chances para o goleiro. Na base da pressão, com uma a mais depois da expulsão de Josa, o time da casa descontou em cabeçada de Leandro Silva.

O Capivariano volta a campo contra o São Bernardo, na próxima quarta-feira, às 17 horas, novamente na Arena Capivari. Na quinta, o Mogi Mirim enfrenta o Santos, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, às 19h30.

FICHA TÉCNICA

CAPIVARIANO 1 x 2 MOGI MIRIM

CAPIVARIANO - Pedro Henrique; Rafael Cruz (Rodolfo), Rafael Bonfim, Leandro Silva e Marlon; Everton Dias, Maguinho, Kleiton Domingues e Anderson Rosa (Alex); Carlão (Chico) e Romão. Técnico: Roberto Fernandes.

MOGI MIRIM - Daniel, Wendel, Renato Santos, Bruno Costa e Bruno Teles; Gabriel Dias, Bruninho, Lulinha (Josa), Keké (Saimon) e Lulinha; Léo Melo e Roni (Emerson Santos). Técnico: Toninho Cecílio.

GOLS - Roni, aos 2 minutos do primeiro tempo; Léo Arthur, aos 30, e Leandro Silva, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Anderson Rocha (Capivariano); Bruno Teles e Emerson Santos (Mogi Mirim).

CARTÃO VERMELHO - Josa (Mogi Mirim).

ÁRBITRO - Leonardo Ferreira Lima.

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 3.653 pagantes.

LOCAL - Arena Capivari, em Capivari (SP).