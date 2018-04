Mogi quer mostrar força em casa para avançar à semifinal

Em campo, o Mogi terá força máxima. Poupado na vitória contra o São Paulo, por 1 a 0, o lateral-direito Roniery será a principal novidade no time.

No lado do Botafogo também há otimismo. A diretoria do clube colocará ônibus de graça para a torcida e são esperados cerca de 2 mil botafoguenses no estádio.

No time, o técnico Marcelo Veiga não tem nenhum problema. Ele poderá contar com o zagueiro Cris e com o lateral-esquerdo Giovanni, que foram liberados pelo departamento médico.