Mônaco se prepara até para quedas no mar

O resultado do GP de Mônaco, amanhã, começa a ser definido hoje, no treino que vai definir o grid. É unânime entre os pilotos. A partir das 9 horas (de Brasília), Nico Rosberg e Lewis Hamilton, a dupla da Mercedes, parece ser a que reúne as melhores condições, se não ocorrer nada de anormal, para estabelecer a primeira fila do grid da sexta etapa do campeonato.

Confirmada a expectativa, Rosberg e Hamilton vão estar em condição muito boa para amanhã, ao longo das 78 voltas da corrida, dar ao time alemão a primeira vitória na temporada. "Aprendi que entre esperar que vai acontecer e acontecer há uma grande distância", afirmou ao Estado Niki Lauda, sócio e diretor da equipe Mercedes. Ontem não houve atividade de pista para a Fórmula 1, como manda a tradição do Principado.

Um tema sempre preocupou todos que competem nos 3.340 metros do circuito de Mônaco, não importa a categoria: e se alguém cair no mar? Há grades e telas reforçadas com cabos de aço por todo o traçado, o que reduz bastante a possibilidade de um acidente dessa natureza, mas, claro, não é impossível.

Os tempos eram outros, porém já aconteceu: em 1955, Alberto Ascari, campeão do mundo em 1952 e 1953, perdeu o controle do seu Lancia na saída do túnel e caiu no Mediterrâneo. Dez anos mais tarde, o australiano Paul Hawkins, com Lotus, sofreu acidente semelhante. Os dois sobreviveram.

O Automóvel Clube de Mônaco, organizador da prova, mantém cinco mergulhadores de plantão, distribuídos em três barcos leves e rápidos para o caso de um piloto cair no mar. O francês Luc Nitenberg os coordena. Um fica na entrada do túnel, outro na saída e o terceiro na curva da Tabacaria, onde é possível também, com um voo, atingir o mar.

"O primeiro aspecto do atendimento é tentar controlar a pane que o piloto sente", diz o profissional. "Por essa razão, se ele estiver inconsciente assisti-lo será mais fácil." Os mergulhadores não se preocupam em acionar a fivela do cinto de seis pontas para liberar o piloto do cockpit. "Temos uma faca bem afiada para cortá-lo."

Uma ideia equivocada que se tem é a de que a primeira preocupação dos mergulhadores é alimentar o piloto com oxigênio. Mas pode ocorrer, numa situação extrema, de o piloto ficar preso no cockpit. "Nesse caso, cortamos a alça, retiramos o capacete e colocamos o respirador na boca do piloto". Tudo isso enquanto o carro afunda.

Os 24 pilotos não pensam muito nisso. E mesmo quem apenas assistirá nas arquibancadas ou pela TV irá se preocupar com aspectos mais atrativos. Mas é sempre confortável saber que na hipótese de tudo dar errado, algum carro sair voando e pousar no Mediterrâneo, haverá profissionais preparados para evitar uma tragédia.