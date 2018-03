Moncho quer falar com Leandrinho

O técnico da seleção masculina de basquete, o espanhol Moncho Monsalve, divulgou ontem a lista dos convocados para o Pré-Olímpico de Basquete da Grécia, em julho, mantendo a base do seu antecessor, Lula Ferreira, com os atletas da NBA Nenê, Leandrinho e Anderson Varejão, conforme anteciparam o Estado e a ESPN/Brasil. O treinador espera contar com o trio na última chance do Brasil para garantir vaga para Pequim, mas está preocupado. "Não consegui conversar com Leandrinho", disse o técnico, em Múrcia, Espanha. Moncho se alarmou quando leu na imprensa brasileira declarações de do armador de que jamais havia sido procurado por ele. "Falei algumas vezes com o Arthur (irmão de Leandrinho) e mandei e-mails, mas não obtive retorno. Também tentei falar diretamente por telefene, mas não consegui", conta o treinador, que espera ter resposta positiva do atleta. Para montar a programação, o técnico diz que tem conversado com vários jogadores que estarão em fase decisiva de torneios por seus clubes em junho. Moncho pretende dar descanso aos atletas, mas espera que todos se apresentem na data que estipular. "Não quero um atleta chegando em um dia, outro no outro", disse o treinador. O treinador adianta, porém, que ficará fora da seleção quem desrespeitar os prazos combinados. Moncho está otimista com a possibilidade de contar com Nenê, mas não vai sacrificá-lo. "Se for nas condição em que estava no Pré-Olímpico de Las Vegas (quando atuou após uma longa temporada afastado das quadras por contusão), não vai dar. Fora de forma não é possível jogar internacionalmente." OS CONVOCADOS Pivôs - Tiago Splitter (Tau Cerâmica/ESP), Rafael ?Baby? Araújo (Spartak St. Peterburg/RUS), Nenê (Denver Nuggets/EUA), Murilo (Maccabi Tel Aviv/ISR), Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers), Paulão (Clínicas Rincón Axarquia/ESP) e João Paulo (Barons de Riga/LET) Alas - Guilherme Giovannoni (Bologna/ITA), Marcus Vinícius (Tarragona/ESP), Marcelo Machado (Flamengo/BRA) Armadores - Leandrinho (Phoenix Suns/EUA), Alex Garcia (Maccabi Tel Aviv/ ISR) , Marcelo Huertas (Bilbao/ESP), Valtinho (Universo/BRA)