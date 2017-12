Monfils elimina Roddick e vai à semifinal em Roma O tenista francês Gael Monfils se transformou na grande surpresa das semifinais do Masters Series de Roma. Ele venceu nesta sexta-feira o norte-americano Andy Roddick por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1 hora e 11 minutos de jogo. Com a classificação de Monfils foram definidos os confrontos das semifinais em Roma. Ele irá enfrentar o espanhol Rafael Nadal. E no outro duelo, também neste sábado, o suíço Roger Federer joga contra o argentino David Nalbandian. Depois de passar por Roddick, que era cabeça-de-chave número 5 do torneio, Monfils chega à sua segunda semifinal na temporada. Antes, o jovem tenista de 19 anos chegou a disputar a final em Doha, no Catar, mas perdeu para Federer.