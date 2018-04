Monitoramento em tempo real tem números defasados

Estádios concluídos, como Castelão, em Fortaleza, e Mineirão, em Belo Horizonte, aparecem no Portal da Transparência como tendo a execução financeira próxima a 50%. Os estádios privados, como o do Corinthians, em Itaquera, na zona leste de São Paulo, não teriam ainda nem saído do papel.

Para obter um parâmetro mais realista do andamento das obras, o governo federal instituiu um grupo interministerial coordenado pela pasta do Esporte. Este órgão, responsável pela atualização da matriz, organiza também um levantamento chamado de balanço da Copa. O último foi divulgado em dezembro e o governo preferiu dar destaque ao fato de as obras estarem em andamento em vez de dados sobre os investimentos já realizados nas obras de infraestrutura.

O balanço é divulgado em um outro portal, alimentado pelo Ministério do Esporte, o Portal da Copa (ww.copa2014.gov.br). Os dados de cada sede, porém, nem sempre trazem os mesmos parâmetros. Em alguns casos há dados detalhados sobre o ritmo da obra com a execução prevista para a data e a efetivamente realizada, mas, em outras sedes, essa informação não está disponível. / E.B.