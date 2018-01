Montgomery assume culpa por fraude e lavagem de dinheiro O norte-americano Tim Montgomery, ex-recordista mundial nos 100 metros, declarou-se culpado por fraude multimilionária a um banco e por lavagem de dinheiro, informou nesta segunda-feira o advogado do ex-velocista, Robert McFarland. O medalhista olímpico aceitou as acusações de ter emitido, entre dezembro de 2002 e agosto de 2006, vários cheques fraudulentos que somam US$ 775 mil (cerca de R$ 1,565 milhão). "Lamento sinceramente meu envolvimento neste desafortunado incidente", disse Montgomery, em um comunicado à imprensa. "Decepcionei muita gente e por isso estou realmente arrependido", acrescentou o ex-atleta, que está com 36 anos. A declaração de culpa do ex-velocista "reflete seu papel secundário" em uma suposta trama e não deverá valer como testemunho no julgamento de seu ex-treinador Steven Riddick e de outras 11 pessoas, segundo informou McFarland. O julgamento começará na terça-feira e o ex-atleta poderá ficar preso entre 37 e 46 meses se for considerado culpado. No ano passado, Montgomery foi acusado, juntamente com Riddick e de outras 11 pessoas, de supostamente ter conspirado para depositar US$ 5 milhões (aproximadamente de R$ 10,1 milhões) em cheques falsificados, roubados ou adulterados durante três anos. Em 2002, Montgomery estabeleceu o recorde mundial dos 100 metros e conquistou a medalha de ouro nos Jogos de Sydney-2000 no revezamento 4 x 100 metros. Ele se aposentou em 2005, após ser suspenso por dois anos por envolvimento em um caso de doping, apesar de nunca ter testado positivo em exames. Por conta disso, todas as suas marcas após 31 de março de 2001 foram anuladas, incluindo o recorde mundial de 9s78 obtido em 2002.