Montgomery pode ficar fora dos Jogos O velocista norte-americano Tim Montgomery - recordista mundial nos 100 metros - poderá ficar de fora dos Jogos Olímpicos de Atenas. Ao lado de outros três atletas, Montgomery foi notificado pela Agência Antidoping dos EUA que está sendo acusado de doping. As acusações - relacionadas com o escândalo do laboratório californiano Balco - não se baseia em resultados de exames que eventualmente tenham apresentado resultado positivo, mas em uma documentação encontrada nos arquivos do laboratório, que sugeria o consumo de substâncias proibidas por parte dos atletas. Além de Montgomery foram notificados o bicampeão olímpico dos 4x100, Alvin Harrison; a tricampeã campeã Chrystie Gaines e a campeã mundial dos 200 metros indoor Michelle Collins. A advogada de Montgomery, Cristina Arguedas, garante que seu cliente ?não fez nada de errado? e prometeu ?lutar até o fim? contra qualquer ameaça de tirar o velocista dos Jogos. O laboratório Balco é o pivô do mais escândalo de doping da história do atletismo norte-americano. A empresa é acusada de ter criado e disseminado entre atletas de ponta a substância THG (tetrahidrogestrinona), um esteróide anabolizante que não é identificado nos controles convencionais. Marion Jones, cinco vezes medalhista em Sydney, e que é casada com Montgomery, também está envolvida no escândalo, mas até o momento, apenas a velocista Kelli White aceitou dois anos de suspensão e a perda de seus dois títulos mundiais. Três atletas norte-americanos - o lançador de peso Kevin Toth e os lançadores de martelo Melissa Price e John McEwen, assim como o velocista britânico Dwain Chambers - foram punidos com dois anos de suspensão por consumo de THG.