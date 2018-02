Montgomery promete recorrer à corte Recordista mundial dos 100 m, o americano Tim Montgomery avisou nesta terça-feira que vai recorrer à CAS se for condenado pela Agência Americana Antidoping (Usada), que pretende bani-lo do atletismo baseada em documentos apreendidos durante a investigação federal do Laboratório Balco, pivô de um escândalo de doping nos EUA. "Acreditamos que a Usada destruiu todas as esperanças de que Tim tenha um processo justo", disse o advogado do atleta, Howard Jacobs. Montgomery considera que a Usada permitiu a divulgação de informações confidenciais do processo. Não se conhece antidoping positivo de Montgomery.