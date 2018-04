Montgomery será julgado em novembro Os casos de doping dos velocistas norte-americanos Tim Montgomery, recordista mundial dos 100 metros (9s78), e Chryste Gaines, ouro na Olimpíada de Atlanta no revezamento 4 x 100 metros, devem ser apresentados a um painel da Corte Arbitral do Esporte (CAS) na primeira semana de novembro. As acusações feitas pela Agência Americana Antidoping (Usada) contra eles têm por base documentos encontrados pela Polícia Federal durante a investigação do Laboratório Balco, acusado de distribuir esteróides e outras substâncias proibidas a atletas de elite de várias modalidades. Os velocistas decidiram recorrer à CAS depois de receberem cartas da Usada em que são acusados de sérias violações ao regulamento anti-doping, abrindo mão de um julgamento por árbitros norte-americanos. A entidade, com base em Lausanne, na Suíça, nomeará três árbitros para ouvir os casos, separadamente, em São Francisco, nos Estados Unidos. A sentença proferida será definitiva - não caberá recursos - e Montgomery e Gaines correm o risco de ser banidos do esporte. Apesar de Montgomery nunca ter sido pego no anti-doping, o jornal San Francisco Chronicle publicou, em junho, trechos do depoimento que o velocista prestou ao Grande Júri durante a investigação do Balco, em que admite o uso de THG, esteróide desenvolvido para não ser detectado no anti-doping, e de hormônio do crescimento, substâncias, segundo ele, que teriam sido fornecidas pelo Laboratório Balco.