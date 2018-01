Montgomery supera marca de Greene O norte-americano Tim Montgomery estabeleceu hoje o melhor tempo nos 100 metros rasos neste ano, em 9s84, dois milésmos mais rápido do que a antiga marca, pertencente a Maurice Greene. O tempo foi obtido na prova de Bislett, na Noruega. Em Manaus, a CBAt encerrou o prazo de inscrições para o 20.º Troféu Brasil, que contará com 72 equipes e quase 60 atletas. As equipes com maiores delegações são o Vasco, com 79 representantes, e a Funilense, com 68.