Montgomery usou "poção mágica" O recordista mundial dos 100 metros (9s78), Tim Montgomery, tem até segunda-feira para responder à acusação de uso de doping feita pela Agência Americana Antidoping (Usada) com base em documentos apreendidos na investigação federal do Laboratório Balco. O atleta, que pode ser banido do esporte, não tem antidoping positivo e jura que nunca usou drogas. No entanto, segundo o jornal San Francisco Chronicle, no depoimento ao grande júri em novembro de 2003, Montgomery admitiu ter ingerido hormônio do crescimento e uma ?poção mágica? fornecidos por Victor Conte, dono do Balco, acusado de produzir e distribuir substâncias proibidas como o THG, esteróide desenvolvido para não aparecer no antidoping. O velocista contou ter conhecido Conte nos Jogos de Sydney, na Austrália. Dois meses depois, o dono do Balco convocou uma reunião para tratar do Projeto Recorde Mundial. O atleta passou a receber doses de hormônio do crescimento ? que sabia ser doping ? e de uma outra substância, que Conte chamava de ?limpo? e dizia não ser um esteróide ilegal. O ?tratamento? durou cerca de 8 meses, até por volta de setembro de 2001 ? o recorde mundial foi quebrado um ano depois. Pelas regras da Usada, atletas acusados de uso de doping podem recorrer à Associação Americana de Arbitragem ou ao Tribunal Arbitral do Esporte.