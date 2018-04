Montillo, o novo parceiro de Neymar

O argentino Walter Montillo foi apresentado oficialmente pelo Santos ontem e mostrou que a sua habilidade não se restringe ao campo, com a bola nos pés. O meia, oitavo reforço da equipe para o primeiro semestre de 2013, foi direto e seguro nas respostas e não se embaraçou nem diante das perguntas mais difíceis. Consciente de sua importância por ser a mais cara contratação da história do clube - R$ 16,4 milhões e mais os direitos do volante Henrique - , ele disse que não é melhor e nem pior do que o seu antecessor, Paulo Henrique Ganso.

"Comparações são ruins, mas ninguém pode fugir disso. Eu acho que Ganso foi o melhor camisa 10 do Santos nos últimos anos. Somos diferentes. Ganso é mais pensante, de toque; eu sou mais direto. Mas, nem por isso ele é melhor ou eu sou pior", disse. "Ganso já foi embora, fez coisas importantes e agora é a minha vez de mostrar por que cheguei aqui".

Neymar teve grande importância na chegada de Montillo à Vila Belmiro. No jogo entre Brasil e Argentina, em Belém, pelo Superclássico das Américas, começou a amizade. "Falamos de coisas pessoais e sobre as nossas famílias. Depois, passamos a trocar mensagens e Neymar sempre me falava para vir jogar aqui. Eu respondia que seria uma negociação difícil. Mas, graças aos esforços da direção do Santos, as coisas deram certo".

Para retribuir o decisivo esforço de Neymar na sua contratação pelo Santos, Montillo promete se empenhar sempre para dividir a responsabilidade com o maior talento do futebol brasileiro na atualidade para que ele continue evoluindo. "O futebol está parelho e se você deixa um cara jogar sozinho contra 11, fica difícil. Neymar mostrou em diversos jogos que é diferenciado e que só ele e Messi podem ganhar jogos sozinhos, mas precisa se sentir à vontade para quando estiver a bola ter várias opções."

Apesar do alto preço que custou ao Santos, Montillo se propõe a ser uma espécie de operário no seu novo time. Embora a sua posição seja meia, se dispõe a jogar onde Muricy Ramalho mandar. Como também não se sente especial. "A nossa estrela continua sendo Neymar. Quando a mim, quero ser parte importante e crucial na ajuda ao time a ganhar jogos e títulos".

Seleção. Outro ponto que pesou para Montillo escolhesse o Santos foi a seleção argentina. Jogar ao lado de Neymar dá maior visibilidade ao jogador e pode ser decisivo para novas convocações. "Minha expectativa é grande com relação à seleção argentina. O jogador sempre tem que sonhar e não desistir nunca. Primeiro vou fazer o melhor aqui para depois ter uma possibilidade. Quando você menos espera a oportunidade chega."

Montillo ainda não sabe se vai jogar contra o Grêmio Barueri, no amistoso de amanhã às 20h30, no Pacaembu, e nem na estreia do time no Paulistão, sábado, contra o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio, no ABC.