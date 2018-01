Montreal perde o Mundial de Natação O 11º Mundial de Deportos Aquáticos não será mais em Montreal, no Canadá, por causa de problemas financeiros. A Federação Internacional de Natação (Fina) decidiram nesta quarta-feira trocar a sede do campeonato, porque a cidade canadense não conseguiu confirmar que poderia cumprir as obrigações contratuais. A Fina abriu um curto processo de concorrência para escolher a nova cidade - o anúncio será no dia 15 de fevereiro. A grega Atenas, organizadora da Olimpíada de 2004, e Long Beach, na Califórnia (EUA), seriam candidatas.